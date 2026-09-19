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Қоғам

Қазақстанда әлеуметтік жеңілдіктерді заңсыз алу фактілері кездеседі - Тоқаев

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 15:14 Фото: freepik
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік салада, әсіресе мүгедектікті белгілеу кезінде заң талаптарын бұзу фактілері әлі де кездесетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қазақстанда мүгедектігі бар адамдар санының 800 мыңнан асқанын атап өтті. Оның пікірінше, бұл көрсеткіш әлеуметтік саладағы мәселелерге назар аударуды қажет етеді.

Тоқаев сондай-ақ Қазақстандағы жас аналарға берілетін әлеуметтік кепілдіктерге тоқталды. Оның айтуынша, бала туған әйелдерге үш жылға дейінгі декреттік демалыс қарастырылған, осы кезеңде олардың жұмыс орны сақталады. Бұл ретте Қазақстанда бала күтіміне байланысты демалыс пен жұмыс орнының сақталуына қатысты кепілдіктер бар екені ресми деректерде де көрсетілген.

Президент Қазақстан азаматтарына көрсетілетін әлеуметтік қолдау шаралары туралы ақпараттың жеткілікті деңгейде насихатталмайтынын айтты.

"Ал біз мұны ашық айтпаймыз. Халықаралық рейтингтерде 30, 40, 50-орындарда, тіпті одан да төмен сатыда орналасамыз. Азаматтарға қандай қамқорлық көрсетіліп жатқанын ешкім білмейді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы әлеуметтік қолдау шараларына тоқталып, бастауыш сынып оқушыларының барлығына тегін ыстық тамақ берілетінін айтты.

Мемлекет басшысының сөзінше, 1-4 сыныпта оқитын балалардың отбасылық табысына қарамастан, мектепте тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі.

"Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40 пайызын өтеуі керек", – деді Тоқаев.

Президент мектеп мәзірінен шұжық, фастфуд және газдалған сусын секілді зиянды тағамдардың алынып тасталғанын, сондай-ақ тағам құрамындағы қант пен тұз мөлшері азайтылғанын атап өтті.

Сонымен қатар Тоқаев есту қабілеті бұзылған балаларға арнайы құрылғыларды тегін беру мәселесіне тоқталды. Оның айтуынша, мұндай аппараттар шетелде шығарылады. Сондықтан Үкіметке оларды Қазақстанда өндіруді жолға қою қажет.

Мемлекет басшысы Үкіметке Құрылтай және қоғамның белсенді өкілдерімен бірлесіп, әлеуметтік көмек пен жеңілдіктердің нақты мұқтаж азаматтарға берілуін қамтамасыз етуді тапсырды.

"Мемлекет шын мәнінде мұқтаж жандарға көмек қолын созуға міндетті. Сонда ғана әділдік салтанат құрады", – деді Президент.
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Айдос Қали
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