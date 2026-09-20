"Тұман түсіп, күн суытады". Дүйсенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде Алматы облысының солтүстігінде, орталығында, оңтүстігінде, ал күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің кей уақыттарда екпіні 17-22 м/с дейін жетеді. Өңір бойынша төтенше және жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 21 қыркүйекте кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп болжанады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 17 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта 21 қыркүйекте түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 17-22 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде Жетісу облысының оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз таулы аймақтарда нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, дауыл соғады деп болжанады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23–28 м/с дейін жетеді. Талдықорғанда 21 қыркүйекте кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Атырау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда да 21 қыркүйекте төтенше өрт қаупі күтіледі.
Ұлытау облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, өңірдің оңтүстіктегі екпіні 15 м/с құрайды. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 21 қыркүйекте төтенше өрт қаупі күтіледі.
Қарағанды облысының оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең өңірдің солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыс аумағында жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 21 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп болжанады. Оралда да 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Күндіз Шығыс Қазақстан облысының шығысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Түнде және таңертең Абай облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан, солтүстіктен соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, ал Абай облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 21 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп болжанады. Өңірде жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 21 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Жамбыл облысының шығысында, таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с. құрайды. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда 21 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавлда 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Маңғыстау облысының батысында, орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 21 қыркүйекте таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі күтіледі.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Қостанайда 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін.
Түнде және таңертең Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман болады деп күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодарда 21 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.