Астана, Алматы, Шымкент. Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Астана мен Шымкентте жауын-шашын күтілмейді, ал Алматыда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үш мегаполисте де күндізгі ауа температурасы +21... +32°C аралығында болады, ал елордада түн салқын болады: +6°C.
Астана
- 20 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +9...+11°C, күндіз: +21...+23°C. Соққан желдің екпіні - 9-14 м/с.
- 21 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +22...+24°C. Соққан желдің екпіні - 5-10 м/с.
- 22 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +22...+24°C. Соққан желдің екпіні - 5-10 м/с.
Алматы
- 20 қыркүйек: аспан бұлтты, кешке өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде: +16...+18°C, күндіз: +30...+32°C. Соққан желдің екпіні 3-8 м/с, күндіз кей тұстарда 15 м/с дейін жетеді.
- 21 қыркүйек: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады, күндіз жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +25...+27°C. Соққан желдің екпіні 3-8 м/с, күндіз кей тұстарда 13 м/с дейін жетеді.
- 22 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +25...+27°C. Соққан желдің екпіні - 3-8 м/с.
Шымкент
- 20 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +27...+29°C. Соққан желдің екпіні - 8-13 м/с.
- 21 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +14...+16°C, күндіз: +28...+30°C. Соққан желдің екпіні - 8-13 м/с.
- 22 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +30...+32°C. Соққан желдің екпіні - 8-13 м/с.
Бұған дейін синоптиктер 20 қыркүйекте Қазақстанның алты қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.
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