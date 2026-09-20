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Қоғам

Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді

Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, 20 қыркүйек, Павлодар, Орал, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 09:04 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 20 қыркүйекте Алматыда және еліміздің тағы бес қаласында түнде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"20 қыркүйекте Павлодар, Орал, Атырау, Ақтөбе және Алматы қалаларында, сондай-ақ Қостанайда түнде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін cиноптиктер 20 қыркүйекте еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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