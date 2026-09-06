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Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Астана, Алматы, Шымкент, ауа райы болжамы, 6 қыркүйек, 7 қыркүйек, 8 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 15:19 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жауын-шашынсыз, құрғақ ауа райы сақталады. Сонымен қатар ауа температурасы біртіндеп көтеріледі: елорда мен Алматыда күн 31, ал Шымкентте 36 градусқа дейін қызады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 6 қыркүйек: көшпелі бұлт шығады, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +28...+30°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.
  • 7 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +12...+14°C, күндіз: +29...+31°C. Жел екпіні - 5-10 м/с.
  • 8 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +14...+16°C, күндіз: +29...+31°C. Жел екпіні - 9-14 м/с.

Алматы

  • 6 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +11...+13°C, күндіз: +25...+27°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.
  • 7 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +12...+14°C, күндіз: +27...+29°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.
  • 8 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +15...+17°C, күндіз: +29...+31°C. Жел екпіні - 3-8 м/с.

Шымкент

  • 6 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +16...+18°C, күндіз: +31...+33°C. Жел екпіні - 8-13 м/с.
  • 7 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +18...+20°C, күндіз: +33...+35°C. Жел екпіні - 8-13 м/с.
  • 8 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +18...+20°C, күндіз: +34...+36°C. Жел екпіні - 8-13 м/с.

Бұған дейін синоптиктер 6 қыркүйекте еліміздің кей өңірлерінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болатынын болжаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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