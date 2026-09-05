6 қыркүйекте елдің кей өңірлерінде жаңбыр мен қар жауады
Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 6 қыркүйек, жексенбі күнгі ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, Қазақстанның басым бөлігінде ауқымды антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз, негізінен құрғақ ауа райы сақталады.
"Тек елдің батысында найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Ал оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында түнде жаңбыр және қар түрінде аздаған жауын-шашын күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар республиканың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында жел күшейеді. Оңтүстікте шаңды дауыл соғуы мүмкін. Сондай-ақ елдің батысы, солтүстігі және шығысында тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының таулы аймақтарында түнде ауа температурасы -1°С-қа дейін төмендеп, үсік жүреді.
Айта кетейік, еліміздің 11 өңірінің жекелеген аудандарында өрт қаупінің жоғары деңгейі болжанып отыр. Сегіз облыс пен тағы үш өңірдің жекелеген аудандарында өрт қаупі төтенше деңгейге жетеді.
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