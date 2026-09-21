Алматыда Mercedes бірнеше көлікпен соқтығысып, арыққа аударылды
Алдын ала мәлімет бойынша, үш көлік те солтүстік бағытта қозғалған. Куәгерлердің айтуынша, 2002 жылы туған жас жігіт басқарған Mercedes жүргізушісі көлікті агрессивті жүргізіп, жолақтан жолаққа күрт ауысқан.
Алайда мұндай қозғалыс ұзаққа созылмаған. Бір сәтте Mercedes көліктердің арасындағы орынға сыймай, Toyota Highlander-мен соқтығысқан. Соққыдан кейін екі көліктің де жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған.
Toyota инерциямен сол бағытта келе жатқан Nissan Pathfinder-ге соғылған. Салдарынан үш көлік те жолдан шығып кеткен.
Mercedes жол жиегіндегі арыққа аударылып түсіп, жол бойындағы белгіні қағып кеткен. Ал Toyota мен Nissan да жолдан шығып, арықтан "секіріп өтіп", оның үстінде салбырап қалған.
Жол апатынан Toyota көлігінің жолаушысы зардап шекті. Ол ауруханаға жеткізілді.
Қазір ШААЖ-дың солтүстік бағытында бірнеше шақырымға созылған кептеліс пайда болды. Көліктердің өзі жол қозғалысына айтарлықтай кедергі келтіріп тұрған жоқ.
Алайда апат салдарын көру үшін тоқтап немесе жылдамдығын бәсеңдеткен жүргізушілер кептелістің пайда болуына себеп болып жатыр.