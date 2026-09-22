Қазақстанның оңтүстігінде оқушыны аяусыз соққыға жыққан
КТК телеарнасының сайты 2026 жылғы 21 қыркүйекте хабарлағандай, 16 жастағы Дамир Сұраншиев мектептегі төбелес кезінде зақымданған көзіне алты рет операция жасатқан. Қазір жасөспірімге тіпті бір қырымен жатуға да болмайды.
Оқиға сәуір айының ортасында Тараздағы гимназиялардың бірінде болған. Үзіліс кезінде 10-сынып оқушысы Дамир мен бірнеше тоғызыншы сынып оқушысының арасында жанжал туындаған.
Жасөспірімді сөйлесуге ер балалардың киім ауыстыратын бөлмесіне шақырған. Алайда әңгіме соққыға жығумен аяқталып, Дамирдің көзі қатты зақымданған.
"Екінші сабақ аяқталған соң келесі сабаққа бара жатқанбыз. Алдымызда келе жатқан тоғызыншы сынып оқушысы мені иығымнан итеріп жіберді. Киім ауыстыратын бөлмеге кірген бойда олар мені ұра бастады. Құлаған кезде көзіме зақым келгенін сездім. Немен ұрғанын көрмедім", – деді Дамир Сұраншиев.
Баланың қатты зақымданған көзін дәрігерлерге бөлшектеп жинауға тура келген. Анасының сөзінше, медицина мамандары соққының өте ауыр болғанын және оның салдары қайтымсыз екенін айтқан.
"Қатты соққыдан көз жарылып кеткен. Сыртқа аққан бөліктерін жинап, артық жерлерін кесіп алып тастаған. Түсіп қалған бөліктерін қалпына келтіруге тырысты. Мұның бәрі бірнеше операция кезінде жасалды. Өкінішке қарай, енді бұл – өмір бойғы мүгедектік", – делінген жарияланымда.
Оқушының анасы шабуыл жасағандардың біреуі ғана сот алдында жауап беріп жатқанын айтты. Екінші қатысушының неліктен куәгер мәртебесіне ауыстырылғаны белгісіз.
"Мен бірнеше рет арыз жаздым. Телефоным да, eGov-тағы өтініштерім де толып кетті. Жоғары тұрған органдардың осы жағдайға назар аударғанын қалаймын. Мұндай істер неліктен бұлай жүргізіледі? Іс прокуратура мен сот арасында жүргенде, екінші баланың куәгер болып шыға келгені анықталды. Әділдік пен заңға сүйенсек, Қылмыстық кодекстің 106-бабы бойынша екеуі де қылмысты топ болып жасағаны үшін жауапқа тартылуға тиіс", – деді Дамирдің анасы Зухра Каримова.
Іске кәмелетке толмаған адам қатысатындықтан, сот отырысы жабық өтіп жатыр.
"Қазіргі уақытта бұл іс Жамбыл облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралып жатыр. Іске кәмелетке толмаған адамның қатысуына байланысты сот отырысы жабық режимде өтуде", – деп хабарлады Жамбыл облыстық сотының баспасөз қызметі.
Сот процесі жалғасып жатқанда, Дамир кезекті операцияға дайындалып жатыр. Дәрігерлер оның екінші көзіне де әсер етуі мүмкін асқынуларды анықтаған.
Бұған дейін Талдықорғанда куәгерлер бір топ жастың түнгі жаппай төбелесін видеоға түсірген еді. Оқиғаға құқық қорғау органдары назар аударды.