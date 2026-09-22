Қазақстанда тамыз айындағы ең жоғары температура тіркелген қала аталды
Тамыздағы ең жоғары температура 15 тамызда Түркістанда тіркелді. Бұл күні ауа температурасы +41,5°C-қа дейін көтерілді. Алайда қаладағы абсолютті ең жоғары көрсеткіш – +46,5°C.
Павлодарда 11 тамызда ауа +37,3°C-қа дейін қызды. Дегенмен 2002 жылы тіркелген +40,6°C рекорд жаңарған жоқ.
14 тамызда Қарағандыда ауа температурасы +36,4°C-қа жетті. Ал қаладағы абсолютті максимум +40,2°C-ты құрайды.
Алматыда да аптап ыстық болды.
"16 тамызда ауа температурасы +38,6°C-қа, 28 тамызда +35,8°C-қа, ал 31 тамызда +36,8°C-қа дейін көтерілді. Алайда 1944 жылы тіркелген +40,5°C рекорд жаңарған жоқ", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Метеорологтардың айтуынша, тамыз нөсерлі жауын-шашынымен де ерекшеленді.
Мәселен, 17 тамызда Павлодар облысындағы Ертіс метеостанциясында 43 мм жауын-шашын түсті. Бұл айлық нормадан асып түсті: қалыпты мөлшері – 39 мм.
Ал 26 тамызда Шығыс Қазақстан облысындағы Теректі метеостанциясында 37 мм жауын-шашын тіркелді. Бұл айлық нормадан 8 мм-ге көп.
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