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Қоғам

23 қыркүйекте елдің қай өңірлерінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 18:00 Фото: unsplash
2026 жылғы 23 қыркүйек, сәрсенбі күні Қазақстанның шығысы, оңтүстік-шығысы және орталық өңірлерінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Елдің қалған аумағында негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамынша, республика бойынша жел күшейеді.

"Түнде және таңертең елдің батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында кей жерлерде тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.

Өрт қаупінің жоғары деңгейі Павлодар және Қарағанды облыстарында, Абай және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе және Алматы облыстарының жекелеген аудандарында болжанып отыр.

Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Ұлытау және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола, Атырау, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстары мен Абай облысының жекелеген аудандарында күтіледі.

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Айдос Қали
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