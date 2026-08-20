Астана, Алматы және Шымкентте өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды – жаңартылған болжам
Астанадағы ауа райы болжамы
21 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +7...+9°С, күндіз +21...+23°С болады.
22 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 7-12 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +10...+12°С, күндіз +25...+27°С болады.
23 тамызда көшпелі бұлтты. Таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауып, дауыл соғады. Оңтүстіктен 7-12 м/с жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +20...+22°С болады.
Алматыдағы ауа райы болжамы
21 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан және солтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +30...+32°С болады.
22 тамызда көшпелі бұлтты. Кешке өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +28...+30°С болады.
23 тамызда көшпелі бұлтты. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 3-8 м/с жылдамдықпен жел соғып, кей уақытта екпіні 15 м/с-қа жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +26...+28°С болады.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
21 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +35...+37°С болады.
22 тамызда көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +32...+34°С болады.
23 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +31...+33°С болады.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20-22 тамызда Қазақстанда нөсер жаңбыр жауып, ауа температурасы кей өңірлерде +41°С-қа дейін көтерілетінін хабарлаған еді.