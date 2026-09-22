Сәрсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қарағанды облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, орталығында екпіні 15-18 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі. Қарағанды қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі, облыстың батысында, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Таңертең және күндіз Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы қаласында және Қонаев қаласында төтенше өрт қаупі сақталады. Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с.
Маңғыстау облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-18 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Жетісу облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с.
Күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Түркістан облысының тауларында жаңбыр, найзағай күтіледі.
Түнде және таңертең Павлодар облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодар қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстік жартысында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Көкшетау қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Қызылорда облысының шығысында, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, күндіз найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, таңертең және күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Таңертең және күндіз Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Астана қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.