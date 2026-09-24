Тазалық пен тәртіпті сақтау мәселесі әрдайым басты назарда болуы керек – Президент
Мемлекет басшысы "үшінші сектордың" басты міндеті қоғамда Заң мен Тәртіп, Тазалық пен Табиғатты аялау қағидаттарын орнықтыру екенін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай жұмыс мемлекеттік және қоғамдық тұрғыдан аса маңызды.
"Өкінішке қарай, мәдениетсіздік фактілерімен жиі бетпе-бет келеміз. Табиғатты, қоғамдық орындарды қасақана ластайды. Қоғамға, мемлекетке қарсы мұндай бейбастақ әрекеттерге жазаны күшейткен дұрыс деп есептеймін", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев "Таза Қазақстан" бастамасын адамның айналасына жауапкершілікпен қарау дағдысы, азаматтық кемелдіктің және мемлекет өркениетінің өлшемі деп сипаттады. Ол еліміздің бірқатар қаласы мен ауылында экологиялық мәдениет пен қоғамдық тәртіптің жақсы үлгілері барын айтты.
Президенттің сөзінше, Қазақстан қонақжай әрі қауіпсіз ел ретінде танылған. Енді тазалықты да елдің ұлттық брендіне айналдыру қажет. Қалалардың көркіне шетелден келген қонақтар қазірдің өзінде назар аударады, бұл елдің туристік және инвестициялық тартымдылығын арттырады.
"Осындай жетістіктерді ел аумағында таратуымыз керек. "Таза Қазақстан" бастамасының мән-мазмұнын күшейтіп, тың идеялармен, креативті жобалармен толықтырған жөн", – деді Мемлекет басшысы.