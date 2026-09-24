#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Қоғам

Тоқаев: таза әрі тиянақты орта қалыптастыру – баршамыздың ортақ міндетіміз

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 12:34 Фото: pexels
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында қоршаған ортаны қорғау, елді көгалдандыру және қоғамдық тәртіпті сақтау мәселесіне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы тазалық пен тәртіп әрдайым басты назарда болуға тиіс екенін айтты. Оның сөзінше, "Таза Қазақстан" жалпыұлттық қозғалысы арқылы қоғамның табиғатқа және айналасына деген көзқарасы өзгеріп келеді.

"Табиғатқа немқұрайлы қарауға, бейқам болуға, бұл мәселеде ешқандай қатігездікке жол беруге болмайды. Адам мен табиғат – егіз. Біз қоршаған ортаға қамқор болуымыз керек", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев қалалардың сәулеті мен келбетінен халықтың мәдениеті мен құндылықтары көрінетінін атап өтті. Оның айтуынша, елдің таза әрі тартымды болуы азаматтардың көңіл-күйі мен әлеуметтік жағдайына әсер етіп, экономикалық өсімге де ықпал етеді.


"Сондықтан елімізді жаппай көгалдандыру, тазалықты сақтау, заң мен тәртіпті бұзбау – мемлекеттік маңызы бар міндеттер. Біз бір күннің қамы үшін емес, болашақ ұрпақтың жарқын болашағы үшін осы жұмыспен белсенді түрде айналысуымыз керек", – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома
12:55, Бүгін
Елді мекендерді дамытуға тек мемлекет жауапты болмауы керек – Тоқаев
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:23, Бүгін
Тоқаев: қоғамдық бақылауды жүзеге асыру – Қазақстан Халық Кеңесі қызметінің негізгі бағытының бірі
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
12:22, Бүгін
Тоқаев: 2035 жылға дейін Қазақстанға 2,9 миллион маман қажет болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Глеб Коваленя готовится к заплыву
14:29, Бүгін
Сборная Казахстана не смогла выиграть медаль в мужской эстафете на Азиаде в Японии
Навбахор Хамидова выходит на ринг
14:28, Бүгін
Навбахор Хамидова из Узбекистана разгромила кореянку и вышла в четвертьфинал Азиады-2026
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
14:14, Бүгін
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Алуа Балкибекова (в красном) на чемпионата мира в Ливерпуле-2025
14:11, Бүгін
Балкибекова стартовала на Азиаде с тяжёлой победы над триумфатором Кубка мира в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: