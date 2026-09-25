Шатыры су өткізеді, кәрізі бітеледі: Ақтөбедегі үй тұрғындары көмек сұрайды
Сурет: magnific
Ақтөбе қаласының шетінде 25 отбасы 50 жыл бұрынғы уақытша жатақхана ретінде салынған үш қабатты үйде тұрып жатыр. Қазір ғимараттың шатырынан су өтіп, қабырғалары қирай бастаған, ал кәріз жүйесінде үнемі ақау пайда болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК телеарнасының мәліметінше, жаңбырдан кейін су пәтерлерге кіріп, кей жерлерде төбелер опырылып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, олар бірнеше жылдан бері шатырды өз қаражатына жөндеп, апат салдарымен алысып келеді. Алайда мәселе қайта-қайта қайталана беретін көрінеді.
"Шатырды үнемі өз қаражатымызға жөндейміз. Одан пайда жоқ, бәрібір су ағады. Кәріз жүйесі де бітеліп қалады, өйткені ол үй салынған кезден бері ескі күйінде тұр. Оны ешкім ауыстырған жоқ", – деді үй тұрғыны Юлия Удовиченко.
Тұрғындардың сөзінше, қыс мезгілінде бұған жылу жүйесіндегі апаттар қосылады. Үйде көпбалалы отбасылар, қарттар және мүгедектігі бар азаматтар тұрады. Әсіресе тұрғындар балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды.
Алайда әзірге ғимарат ресми түрде апатты деп танылған жоқ. Әкімдіктегілердің түсіндіруінше, ол үшін алдымен техникалық тексеру жүргізілуі қажет.
"Келісім алғаннан кейін біз өз тарапымыздан қажетті құжаттарды рәсімдеп, бюджет қаражатын бөлуге өтінім береміз. Содан кейін ғана техникалық тексеру жүргізіледі", – деді Ақтөбе қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімінің сектор меңгерушісі Әсима Омарова.
Жергілікті биліктің мәліметінше, алдымен тұрғындар жиналыс өткізіп, меншік иелерінің кемінде жартысынан келісім алуы қажет.
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