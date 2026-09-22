Теңіз түбінен 700 жыл бұрын су астында қалған жұмбақ қала табылды
Бұл туралы Jam Press жазды. Басылымның мәліметінше, тас құрылымдар Норфолк графтығындағы Кромер қаласының жағалауынан бірнеше жүз метр қашықтықтан табылған. Шипден елді мекенін XIV ғасырда Солтүстік теңіз біртіндеп жұтып қойған. Ал 1362 жылғы жойқын дауыл оның жағалау сызығын түбегейлі қиратып кеткен.
Британиялық сүңгуірлер алғаш рет су астында қалған қаланың қирандыларын суретке түсіріп, 3D форматында цифрландырды. Теңіз түбінен олар тас қаланған құрылымдарды анықтады. Зерттеушілердің болжамынша, олар XIV ғасырдағы қорғаныш бөгеттері немесе ежелгі айлақтың бөлігі болуы мүмкін.
Сонымен қатар зерттеу "Шіркеу жартасы" туралы аңызды жоққа шығарды. Бұған дейін теңіз астында Әулие Петр шіркеуі жатыр деген болжам болған. Алайда анықталған нысан ортағасырлық жағалау бекіністерінің бір бөлігі болып шыққан.
"Кромерде өскен біздердің барлығымыз "Шіркеу жартасы" туралы аңызды естіп өстік. Сондықтан бұл аңыздың қате болуы мүмкін екенін түсіну – біз үшін үлкен қадам. Қазір біз ортағасырлық құжаттарды белсенді түрде зерттеп, оларды нақты табылған нысандармен салыстырып жатырмыз. Әзірге біз тек болжамдар ұсынып отырмыз, түпкілікті қорытынды жасаған жоқпыз", – деді Кромер мұражайының "Достары" қоғамының төрағасы әрі жоба жетекшісі Питер Стиббонс.
1888 жылы бұл жерде Victoria атты жолаушылар кемесі су астындағы тас рифке соғылып, апатқа ұшыраған. Кейін кеме мен рифтің бір бөлігі кеме қатынасына кедергі келтірмеуі үшін жарылған. Бұл әрекет археологиялық құнды нысандардың бір бөлігін зақымдауы мүмкін.
"Бастапқыда біздің басты мақсатымыз Victoria кемесінің қалдықтарын табу болды. Алайда Кромердегі топқа Шипден қаласының тарихын тереңірек зерттеуге көмектесу біз үшін жағымды қосымша нәтиже болды. Бәлкім, "Шіркеу жартасы" деп аталып кеткен нысан жағалаудағы бекініс болып шыққан сияқты. Сондықтан шіркеудің өзін іздеу жұмыстары жалғаса береді", – деді аға сүңгуір Ник Шиллер.
Зерттеу жұмыстары Альфред Савин жобасы аясында Ұлттық лотереяның мұра қорының қолдауымен жүргізілуде. Қазіргі уақытта сүңгу маусымы аяқталған. Алайда ғалымдар зерттеуді келесі жылы жалғастыруды жоспарлап отыр. Табылған материалдар мен 3D-модельдерді Кромер мұражайында және интернетте жариялауға дайындық жұмыстары жүруде.