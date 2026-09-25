#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
Қоғам

Каспийдегі қайғылы оқиға: үш әскери қызметшінің денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілді

Каспийдегі қайғылы оқиға: үш әскери қызметшінің денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 12:43 Сурет: Telegram/modgovkz
Бүгін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, Маңғыстау облысында Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан үш әскери қызметшінің денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Сағат 08:45-те Маңғыстау облысындағы қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан батысқазақстандық әскери қызметшілер Жеңіс Темірғалиев, Өмірбек Өмірзақ және Ақжайық Ғилаждың денесі арнайы рейспен Орал әуежайына жеткізілді".

Әкімдіктің мәліметінше, қаза тапқан әскери қызметшілермен қоштасу рәсімі мен жерлеу 26 қыркүйекте өтеді.

"Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, қаза тапқандардың отбасыларына жергілікті атқарушы органдар материалдық көмек көрсетеді. Сонымен қатар кәсіпкерлер де қолдау білдіреді. Жерлеу рәсімін ұйымдастыру үшін барлық қажетті шара қабылданып жатыр". БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Әкімдік бұл мәселе облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің жеке бақылауында екенін мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Ол Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен елде жалпыұлттық аза тұту күні жарияланғанын еске салды.
14:02, Бүгін
Каспийдегі қайғылы оқиға: вице-президент Ерлан Қарин қазақстандықтарға үндеу жасады
Дәрігер, Маңғыстау облысы, оқу-жаттығу, қайғылы оқиға, әскери қызметші
19:58, 24 қыркүйек 2026
Дәрігерлер Маңғыстауда оқу-жаттығу кезінде аман қалған әскери қызметшінің жағдайына қатысты мәлімет ұсынды
Теңіз, Каспий, әскери оқу-жаттығулар, қайғылы оқиға, сарбаздар, тізім
21:26, 24 қыркүйек 2026
Каспийдегі әскери оқу-жаттығулар кезінде қаза тапқан сарбаздардың тізімі жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Оразбек Асылкулов (в красном) уклоняется от удара Дон Хвана на Азиаде-2026
15:18, Бүгін
"Наших боксёров снова загнали": тренер Едилов о вылете двух фаворитов с Азиады
Пётр Ян
15:13, Бүгін
Пётр Ян дал прогноз на титульный бой Волкановски - Евлоев
Мужская сборная Казахстана по гандболу на Азиаде-2026
14:55, Бүгін
Гандболисты Казахстана проиграли все матчи на Азиаде-2026
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Бүгін
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: