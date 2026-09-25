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Қоғам

Смоленск түбінде қаза тапқан қазақстандық сарбаздың тағдыры 85 жылдан кейін анықталды

қаза тапқан қазақстандық сарбаздың тағдыры 85 жылдан кейін анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 14:26 Сурет: Ресей "Іздеу қозғалысы" қоры
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Смоленск түбінде қаза тапқан қазақстандық сарбаз Әбу Бұқтыбаевтың тағдыры 85 жылдан кейін анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған Ресейдің "Іздеу қозғалысы" белсенділері мен Қазақстанның "Atamnyn Amanaty" қоғамдық бірлестігінің іздеу жұмыстары себеп болды. Смоленск облысындағы іздеу жұмыстары кезінде бірге жерленген үш артиллеристің аты-жөні жазылған тақтайша табылған. Белгілі болғандай, сол аты-жөннің бірі Әбу Бұқтыбаевқа тиесілі болуы мүмкін деген болжам жасалды. Іздеу тобының мүшесі бұл ақпаратты "Atamnyn Amanaty" ұйымына хабарлаған.

қаза тапқан қазақстандық сарбаздың тағдыры 85 жылдан кейін анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 14:26

Сурет: Ресей "Іздеу қозғалысы" қоры

Ақпарат 2026 жылдың қыркүйек айының басында әлеуметтік желілерде жарияланғаннан кейін сарбаздың Марат есімді жиені іздеушілермен байланысқа шыққан. Бұл оның аты-жөнін нақтылап, майдангердің тағдырын анықтауға мүмкіндік берді.

"Бұқтыбаев Әбу 1918 жылы туған, Батыс Қазақстан облысы Орда ауданының Шоңғай станциясынан шыққан. 1941 жылдың тамызында Әбу Бұқтыбаев Қызыл әскер қатарына шақырылды. 1942 жылғы 18 тамызда Смоленск түбінде қаза тапты. Оның ортаншы ағасы Әбілқайыр 1945 жылдың сәуірінде Германияда қаза болды, ал кенже інісі Қайырғали елге оралды. Оның ұлы Мараттың айтуынша, Қайырғали соңғы жылдарына дейін Әбу туралы ақпарат іздеп, бір күні ағасының қай жерде жерленгенін білуді үміт еткен", – деп хабарлады Ресейдің "Іздеу қозғалысы".

Қазір іздеушілер сарбаздың нақты жерленген жерін анықтау үшін жұмысты жалғастырып жатыр. 85 жылдан кейін отбасы ондаған жыл бойы жауапсыз қалған сұраққа жауап алды.

"Егер іздеушілер Әбу Буктыбаевтың нақты жерленген жерін анықтай алса, оның жиені Марат сол жерге барып, туған жерінің топырағын апарып, марқұмға құран бағыштауды жоспарлап отыр", – деп қосты қозғалыс өкілдері.

Бұған дейін Ресейде сүңгуірлер Ладога көлінің түбінен Екінші дүниежүзілік соғыстың басында "Ладога Титанигімен" бірге суға кеткен төрт көліктен тұратын колоннаны тапқан болатын. 30 метр тереңдіктен екі жүк тиелген ГАЗ-АА көлігі, алғашқы кеңестік ЗИС-101 лимузині және хром дискілері мен жылдамдық өлшегіші 200 км/сағатқа дейін көрсетілген америкалық Graham көлігі табылған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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