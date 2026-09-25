Каспийде қаза тапқан офицердің денесі әскери ұшақпен Түркістанға жеткізілді
Бұл ақпаратты бүгін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі растады.
"Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан аға лейтенант Олжас Мұхтарұлының денесі әскери ұшақпен туған жері Түркістанға жеткізілді", – деп хабарлады қорғаныс ведомствосының баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.
Бұған дейін Маңғыстау облысындағы қайғылы оқиғада қаза тапқан батысқазақстандық әскери қызметшілер Жеңіс Темірғалиев, Өмірбек Өмірзақ және Ақжайық Ғилаждың денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілгені хабарланған еді.
2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде 17 әскери қызметшіні Каспий теңізіне ағызып әкеткен. Олардың үшеуі құтқарылды, 14-і қаза тапты.
Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 453-бабының 2-бөлігі ("Ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау") және 465-бабы ("Кеме жүргізу қағидаларын бұзу") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның себептерін тергеу үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқаратын Үкіметтік комиссия құрылды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, 25 қыркүйекті аза тұту күні деп жариялады.
Маңғыстауда әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты Қорғаныс министрлігінің жоғары лауазымды тұлғалары ұсталды.