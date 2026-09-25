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Қоғам

26 қыркүйекте елімізде найзағай ойнап, жаңбыр жауады

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 18:13 Фото: unsplash
2026 жылғы 26 қыркүйек, сенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Жауын-шашын атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты болжанып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, елдің батысында ғана жауын-шашын болмайды. Бұл өңірде ауа райына антициклон жотасы әсер етеді.

Республика бойынша жел күшейеді. Ал күндіз оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін.

"Түнде және таңертең солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста және орталық өңірлерде тұман күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.

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Айдос Қали
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