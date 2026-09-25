Қазақстандық ЖОО-да туберкулез өршіді деген ақпарат тарады
Әлеуметтік желідегі Threads платформасында жарияланған жазба алаңдаушылық туғызған. Оның авторы жоғары оқу орнында он адам инфекция жұқтырғанын айтып, барлық студентті карантинге жіберуге шақырған.
КарҰЗУ әкімшілігі бұл ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Қазіргі таңда аурудың үш жекелеген жағдайы ғана расталған.
Эпидемиологиялық тексеру нәтижесінде бұл жағдайлардың бір-бірімен байланысты емес екені анықталған: науқастардың екеуі басқа өңірлерден келген, ал біреуі жергілікті тұрғын. Студенттер бір-бірімен байланыста болмаған.
Соған қарамастан оқу орнында санитариялық-эпидемиологиялық қызметпен бірлесіп, қажетті шаралар қабылданды.
"Жақын байланыста болған адамдардың тобы анықталып, олардың медициналық бақылауы ұйымдастырылды. Тиісті орындарда санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары жүргізілді. Жақын байланыста болған адамдар мамандардың ұсынымдарына сәйкес 14 күн бойы медициналық бақылауда болады. Сонымен қатар студенттерге профилактикалық медициналық тексеру ұйымдастырылды", – делінген хабарламада.
Тәуекелдерді барынша азайту мақсатында науқастар оқыған жекелеген топтар уақытша қашықтан оқыту форматына ауыстырылды. Қалған студенттер үшін оқу процесі штаттық режимде жалғасып жатыр.
"Жағдай бақылауда. Санитариялық қызметтердің ұсынымдарына сәйкес қабылданып жатқан уақытша нысаналы шараларды қоспағанда, оқу процесі штаттық режимде жалғасуда", – деп атап өтті оқу орнының әкімшілігі.