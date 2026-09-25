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Қоғам

Мұхтар Тілеуберді мен Сергей Лавров АҚШ-та нені талқылады

Мұхтар Тілеуберді мен Сергей Лавров АҚШ-та нені талқылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 21:44 Сурет: Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 81-ші сессиясы жоғары деңгейдегі апталығы аясында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, тараптар Қазақстан-Ресей екіжақты ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын, жоғары және аса жоғары деңгейлерде қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысын, сондай-ақ екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады.

"Сыртқы саяси ведомстволардың басшылары өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, Қазақстан мен Ресейдің көпжақты форматтар шеңберіндегі өзара іс-қимылына ерекше назар аударды", – делінген хабарламада.

Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Ресей арасындағы жан-жақты стратегиялық әріптестік пен одақтастық қатынастарды одан әрі нығайтуға өзара мүдделілік расталды.

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Айдос Қали
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