Танымал модельдің денесі бұрынғы сүйіктісінің көлігінен табылды
Need To Know басылымының жазуынша, сұмдық жағдай 21 қыркүйек күні түстен кейін Бриньоль қаласы маңындағы A8 автожолының бойындағы демалыс аймағында болған. Қыздың көптеген пышақ жарақаты болған. Оның денесі көліктің артқы орындығында полиэтилен пакеттердің астынан табылған.
Көлікті басқарған 29 жастағы Франция азаматы Матье мәйіттің көлікке қалай түскенін түсіндіре алмаған. Ол сол жерде ұсталды.
"Лариса Брито шамамен үш жыл бұрын Сан-Паулудан Францияға көшіп келген. Ол мұнда модель болып жұмыс істеген. Туыстарының айтуынша, қыз Матьемен шамамен бес ай кездескен. Алайда оның ұйымдасқан қылмыс өкілдерімен байланысы барын білген соң қарым-қатынасын үзген. Кейін ер адамның бұған дейін жол қозғалысы ережелерін бұзғаны және есірткіге қатысты қылмыстар үшін сотталғаны анықталды", – делінген хабарламада.
Қарым-қатынастары аяқталғаннан кейін бұрынғы сүйіктісі модельді аңдып, қудалай бастаған. Осыған байланысты Брито басқа қалаға көшіп, жаңа қарым-қатынас бастаған.
20 қыркүйекте анасына жіберген соңғы хабарламасында қыз Матьенің үйіне келгенін жазған. Осыдан кейін ол байланысқа шықпай кеткен.
Қыздың анасы ер адамға қоңырау шалғанда, Матье Ларисаның ұйықтап жатқанын айтқан. Кейін әйелдің нөмірін бұғаттап тастаған. Қыздың туыстары оның жоғалғаны туралы арызды мәйіті бар көлікті кеден қызметкерлері тоқтатқанға дейін бірнеше сағат бұрын ғана берген.
"Тергеу барысында модельдің Ниццадағы пәтері толығымен тазартылғаны анықталды. Қайтыс болған қыздың анасы бұрынғы бірге тұрған адамы барлық іздер мен саусақ іздерін жоюға тырысқан деп есептейді. Алайда тергеу бұл деректі әзірше растаған жоқ. Жарияланбаған бейнебақылау жазбаларында Матьенің модель тұрған үйдің кіреберісінен бірнеше үлкен сөмкемен шығып бара жатқаны түсірілген", – делінген жарияланымда.
Сот-медициналық сараптама 28 қыркүйекке тағайындалған. Қазіргі уақытта қаза тапқан модельдің отбасы оның денесін туған жері Бразилияға жеткізу үшін қаражат жинап жатыр. Ал Францияның құқық қорғау органдары тергеуді жалғастыруда.