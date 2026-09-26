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Қоғам

Жетісу облысында өрттен үш бала қаза тапты

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 25 қыркүйекте Жетісу облысы Ескелді ауданы Бақтыбай ауылындағы жеке тұрғын үйде өрт шығып, үш бала қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Qaz365.kz мәліметінше, үй барақ үлгісінде салынған және төрт отбасыға арналған. Өрт тұрғын үйдің бір пәтерін шарпыған. Сол кезде оның ішінде кішкентай балалар болған.

Алдын ала мәлімет бойынша, өрт 70 шаршы метр аумақты қамтыған. Өрт туралы хабарлама сағат 07:34-те түсіп, 08:17-де оқшауланған.

Өртті сөндіру кезінде Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жанып жатқан үйден үш баланың денесін алып шыққан. Қаза тапқан балалардың жасы — 1, 6 және 8 жаста.

Өртті сөндіруге ТЖД-ның 16 қызметкері мен бес техникасы жұмылдырылды.

Өрттің шығу себебі мен мән-жайы анықталып жатыр.

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Айдос Қали
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