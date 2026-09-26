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Қоғам

Астанада балабақша тәрбиешісінің балаға қол көтеруіне қатысты іс тергеліп жатыр

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 12:20 Фото: primeminister.kz
Астана полициясы жекеменшік балабақша тәрбиешісіне қатысты істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде балабақша қызметкерінің кішкентай балаға жақындап барып, оны ұрғаны түсірілген видео тарады. Одан кейін әйел орындыққа отырып, балаларды бақылаған.

Астана полиция департаментінің мәліметінше, оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

""Нұра" аудандық полиция басқармасы кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады", – делінген полиция хабарламасында.

Полиция Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейтінін атап өтті.

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Айдос Қали
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