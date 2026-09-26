#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

Қазақстанда түнде ауа температурасы -3°С-қа дейін төмендейді

Қазақстанда түнде ауа температурасы -3°С-қа дейін төмендейді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 17:13 Сурет: unsplash
Синоптиктер 2026 жылғы 27 қыркүйек, жексенбі күнге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстардың болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, түнде үсік жүреді:

-2-3°С-қа дейін – Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде, Ақтөбе, Қостанай облыстарының солтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде, Абай облысының батысы мен орталығында, Шығыс Қазақстан облысының таулы аймақтарында;

-1°С-қа дейін – Қарағанды облысының шығысында.

"Қазақстанның басым бөлігінде антициклонның сілеміне байланысты жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Республика бойынша жел күшейеді, күндіз оңтүстікте шаңды дауыл болады. Ел аумағында түнде және таңертең тұман күтіледі", – деді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады:

жоғары өрт қаупі – Атырау, Павлодар облыстарында, Қарағанды облысының солтүстік-батысында, шығысы мен оңтүстігінде, Абай облысының солтүстігі мен орталығында, Шығыс Қазақстан облысының шығысы мен орталығында, Ақмола облысының батысы, шығысы мен орталығында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының батысы, солтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының шығысында, Қызылорда облысының шығысында, Алматы облысының шығысында;

төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі, солтүстік-шығысы мен орталығында, Қарағанды облысының батысы, солтүстігі мен орталығында, Ақмола облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Павлодар облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Атырау облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Шығыс Қазақстан облысының батысы, оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде, Абай облысының солтүстік-батысы, оңтүстігі мен шығысында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
12:54, 26 тамыз 2026
Қазақстанда күн күрт суытып, ауа температурасы +12°С-қа дейін төмендейді
Қазақстанда 13 наурызда ауа райы бұзылады
18:02, 12 наурыз 2026
Қазақстанда 13 наурызда ауа райы бұзылады
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
18:36, 07 сәуір 2026
Қазақстанда ауа райы нашарлайды: 8 сәуірге арналған болжам
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Иван Иванов на Азиатских играх в Японии
17:43, Бүгін
Казахстанец Иван Иванов занял девятое место в толкании ядра на Азиатских играх в Японии
Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции встречи Барыс - Нефтехимик
17:16, Бүгін
Михаил Кравец признался, что ему стыдно за первые два периода матча с "Нефтехимиком"
Появился хайлайт матча &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot; с девятью шайбами в КХЛ
16:58, Бүгін
Появился хайлайт матча "Барыс" - "Нефтехимик" с девятью шайбами в КХЛ
&quot;Мы прибавляли&quot;: Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
16:53, Бүгін
"Мы прибавляли": Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: