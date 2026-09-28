Қазақстанда екі орман өрті тіркелді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік орман қорында екі орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, өрт ошақтары Қарағанды облысы мен Сайрам-Өгем ұлттық паркінде болған.
"Өрт ошақтары мемлекеттік орман күзетінің жерүсті патрульдеу жұмыстары барысында анықталды. Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары және арнайы техника жұмылдырылды", – делінген ведомство хабарламасында.
Министрліктің мәліметінше, өрттің шығуына дала өртінің мемлекеттік орман қоры аумағына таралуы себеп болған.
Ведомство қазіргі уақытта барлық өрт ошақтарының толық сөндірілгенін хабарлады.
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