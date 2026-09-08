#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
454.46
527.72
5.25
Қоғам

Қазақстанда бір күнде 12 орман өрті тіркелді

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 22:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында 12 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлер бойынша ең көп өрт Қостанай облысында болған. Мұнда 8 өрт тіркелсе, Ақмола облысында – 2, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында бір-бір өрттен анықталды.

Өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеуі және орман өрттерін ерте анықтау жүйесі арқылы анықталған. Хабарлама түскеннен кейін орман мекемелерінің күштері мен құралдары жедел түрде оқиға орындарына жіберілді.

Өртті сөндіруге "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның тікұшақтары, мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, Төтенше жағдайлар департаменттері мен жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жұмылдырылды.

Қазіргі уақытта бірқатар өңірде өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Жағдай тұрақты бақылауда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның теннистен Дэвис кубогында Таиландқа қарсы ойнайтын құрамы белгілі болды
22:33, 08 қыркүйек 2026
Қазақстанның теннистен Дэвис кубогында Таиландқа қарсы ойнайтын құрамы белгілі болды
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
23:04, 10 шілде 2026
Қазақстанның бес өңірінде бір күнде 5 орман өрті тіркелді
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
21:13, 07 қыркүйек 2026
Қазақстанның мемлекеттік орман қорында 4 орман өрті тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Анна Данилина и Александра Крунич
00:10, 09 қыркүйек 2026
Напарница Данилиной получила тяжёлую травму на US Open - 2026 и выбыла на долгий срок
Александр Усик в составе ФК &quot;Полесье&quot;
23:39, 08 қыркүйек 2026
"Я иду за тобой, брат": Усик отреагировал на новый вызов Тайсона Фьюри
Арина Соболенко после победного матча
23:09, 08 қыркүйек 2026
Арина Соболенко с трудом пробилась в полуфинал US Open - 2026
Американский боец UFC Микки Галл высказался о поступке Усмана после нокаута Умара
22:47, 08 қыркүйек 2026
Американский боец UFC Микки Галл высказался о поступке Усмана после нокаута Умара
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: