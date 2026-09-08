Қазақстанда бір күнде 12 орман өрті тіркелді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында 12 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірлер бойынша ең көп өрт Қостанай облысында болған. Мұнда 8 өрт тіркелсе, Ақмола облысында – 2, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарында бір-бір өрттен анықталды.
Өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеуі және орман өрттерін ерте анықтау жүйесі арқылы анықталған. Хабарлама түскеннен кейін орман мекемелерінің күштері мен құралдары жедел түрде оқиға орындарына жіберілді.
Өртті сөндіруге "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның тікұшақтары, мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, Төтенше жағдайлар департаменттері мен жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жұмылдырылды.
Қазіргі уақытта бірқатар өңірде өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Жағдай тұрақты бақылауда.
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