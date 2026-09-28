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Қоғам

ТЖМ жер сілкінісі туралы мәлімет жариялады

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 09:53 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 28 қыркүйекте Алматыда сезілген жер сілкінісі болды. Ол туралы толық мәліметті ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, жер асты дүмпулерін министрлікке қарасты "Ұлттық сейсмологиялық бақылаулар мен зерттеулер ғылыми орталығы" ЖШС мамандары сағат 09:38-де тіркеген. Жер сілкінісінің эпицентрі Алматыдан 8 шақырым жерде орналасқан.

ТЖМ дерегі бойынша, есептік қарқындылығы мынадай:

  • Алматы – 6 шақырым, 3–4 балл;
  • Қаскелең – 18 шақырым, 2–3 балл;
  • Боралдай ауылы – 19 шақырым, 2–3 балл;
  • Өтеген батыр ауылы – 28 шақырым, 2 балл.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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