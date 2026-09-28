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Қоғам

415 млн теңге айналымға түскен іс: Қарағандыда дропперлер тобы әшкереленді

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 14:38 Фото: freepik
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Қарағанды облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Vavada онлайн-казино ойыншыларының ақшасын қабылдап, шығарып отырумен айналысқан дропперлер тобының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарында схеманы ұйымдастырушылар онлайн-казино өкілдерімен Қазақстан аумағында ақша қабылдау және шығару туралы келісімге келген.

"Кейін қатысушылардың бірі топтың жұмысын үйлестіріп, казино өкілдерімен байланыс орнатқан. Екіншісі дропперлерді іздеумен, олардың банк шоттарына қолжетімділікті қамтамасыз етумен және операторларды іріктеумен айналысқан. Қарағандыдағы жалға алынған кеңседе операторлар тәулік бойы ауысыммен жұмыс істеген", – деп хабарлады 28 қыркүйекте ҚМА баспасөз қызметі.

Агенттік мәліметінше, схемаға барлығы 23 дроп-шот пайдаланылған. Олар арқылы 415 млн теңгеден астам сомаға операциялар жүргізілген.

"Екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Сот санкциясымен олардың мүлкіне, оның ішінде жеке үйіне, екі жер теліміне және Mercedes-Benz автокөлігіне тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды", – делінген ҚМА баспасөз қызметінің хабарламасында.

Агенттік түсіндіргендей, ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, істің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 23 қыркүйекте Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызметпен айналысып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін сотталғаны белгілі болған. Олардан бес пәтер, үш автокөлік және екі жер телімі тәркіленген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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