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Вейптің заңсыз саудасынан 221 млн теңге табыс тапқан топ әшкереленді

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 09:03 Фото: unsplash
Ақмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМА-ның 2026 жылғы 22 маусымда таратқан мәліметіне сәйкес, күдіктілер өнімдерді әлеуметтік желілердегі онлайн-дүкендер арқылы сатып, тапсырыстарды курьерлермен жеткізіп отырған.

Құқыққа қайшы әрекеттерін жасыру үшін олар түрлі жасырыну тәсілдерін қолданған. Атап айтқанда, ақша қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында дропперлердің қызметіне жүгінген.

Тергеу барысында заңсыз қызметтен түскен табыс көлемі 221 миллион теңгеден асқаны анықталды.

Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі пәтер мен автокөлікке тыйым салынды. Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы қамауға алынды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

ҚМА вейптердің адам денсаулығына зиян екенін тағы да еске салды. Ведомствоның мәліметінше, вейп пайдалану, әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында никотинге тәуелділікті қалыптастырады. Никотин жүрек-қан тамырлары және жүйке жүйесіне кері әсер етіп, созылмалы аурулардың пайда болу қаупін арттырады.

Айта кетейік, 2026 жылғы 2 сәуірде Шымкентте өткен "Дәрмек" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері мен Экономикалық тергеп-тексеру департаменті электрондық тұтыну жүйелерінің заңсыз сатылуын тоқтатқан болатын. Сол кезде заңсыз айналымнан 500-ге жуық вейп тәркіленген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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