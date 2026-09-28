"Жаңбыр жауып, үсік жүреді". Сейсенбіде еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Ұлытау облысының оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 29 қыркүйекте күндіз солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15 м/с құрайды. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстік-батысында, шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 29 қыркүйекте күндіз солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15 м/с. Түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда 29 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады.
Атырау облысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 29 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігіндегі екпіні 15-20 м/с қамтиды. Түнде облыстың солтүстігінде сынап бағаны 2 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Қостанайда 29 қыркүйекте түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 2 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі.
29-30 қыркүйекте Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с дейін жетеді.
Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, күндіз облыстың солтүстігінде шаңды дауыл соғады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 29 қыркүйекте солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 29 қыркүйекте күндіз солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 29 қыркүйекте түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 2 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, орталығында шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 29 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Петропавлда 29 қыркүйекте түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 2 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі.
Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде 29 қыркүйекте түнде және таңертең тұман болатыны болжанады. Түнде сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстік-батысында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыстың солтүстігінде, батысында, орталығында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 29 қыркүйекте түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 1 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Павлодар облысының оңтүстігінде солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Павлодарда 29 қыркүйекте түнде сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
Күндіз Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с. Түнде облыстың солтүстік-шығысында сынап бағаны 1 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, дауыл соғады деп болжанады. Облыстың солтүстігінде, орталығында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 29 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 23 м/с дейін жетеді. Өңірде төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда 29 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Күндіз Астанада 29 қыркүйекте солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с. Түнде топырақ беті қатып, сынап бағаны 3 градус суықты көрсетеді, үсік жүреді деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2026 жылғы 29 қыркүйек пен 1 қазан аралығына арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.