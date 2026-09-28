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Қоғам

Астанада үсік, Алматы мен Шымкентте жаңбыр: үш күнге арналған ауа райы болжамы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 16:56 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК Астана, Алматы және Шымкент қалаларына 2026 жылғы 29 қыркүйек пен 1 қазан аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

29 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан және шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +17…+19°С. Топырақ бетінде 3 градусқа дейін үсік жүреді.

30 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде +4…+6°С, күндіз +17…+19°С.

1 қазан: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Жел солтүстік-шығыстан оңтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 9–14 м/с болады. Ауа температурасы түнде +4…+6°С, күндіз +13…+15°С.

Алматы

29 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік бағыттардан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +9…+11°С, күндіз +21…+23°С.

30 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +22…+24°С.

1 қазан: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 3–8 м/с, кейде екпіні 13 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +11…+13°С, күндіз +21…+23°С.

Шымкент

29 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +22…+24°С.

30 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +11…+13°С, күндіз +21…+23°С.

1 қазан: көшпелі бұлтты, мезгіл-мезгіл жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +18…+20°С.

Қазақстан бойынша 29 қыркүйек – 1 қазанға арналған ауа райы болжамы да жарияланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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