Бір жылда қазақстандықтардың табысы 14%-ға өсті
Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 14%-ға өскен. Бұл – инфляция ескерілмеген номиналды өсім. Көрсетілген сома бір айға емес, бүкіл тоқсанға есептелген.
Табыстың негізгі көздері
Халық табысының негізгі көзі – еңбек қызметі. Жалақы мен өз бетінше жұмыспен қамтудан түсетін қаражат барлық ақшалай табыстың 72,7%-ын құрайды.
Табыстың тағы 24,2%-ы әлеуметтік төлемдерден түседі. Оған зейнетақы, жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек және шәкіртақы кіреді. Қалған бөлігін туыстардан алынатын материалдық көмек, алимент, меншіктен түсетін табыс және өзге де түсімдер құрайды.
Негізгі шығындар
Тоқсан ішінде жан басына шаққандағы ақшалай шығыс 358 584 теңгені құрады. Бұл көрсеткішке тауарлар мен қызметтерді сатып алу, салық төлеу, несиелер мен қарыздарды өтеу және басқа да төлемдер кіреді.
Халықтың барлық ақшалай шығысының 90,7%-ы тұтыну шығындарына тиесілі. Ең ірі шығыс бабы – азық-түлік.
Қазақстандықтар ақшалай шығысының 50,5%-ын азық-түлік тауарларына жұмсаған. Тұтыну шығындарының қалған бөлігі азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтерге кеткен.
Есептеу тәртібі
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, жыл басынан бері шығындарды есепке алу тәртібі өзгерген. Бұрын үйден тыс жерде тамақтану азық-түлік тауарларына жұмсалған шығынға енгізілсе, енді ақылы қызметтерге жатқызылады.
Деректер 12 мың үй шаруашылығы бюджетіне жүргізілген іріктемелі зерттеу негізінде алынған. Халықтың табысы мен шығысы туралы келесі статистикалық мәлімет желтоқсанда жарияланады.