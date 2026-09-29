#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
Қоғам

Қазақстандықтардың 85%-дан астамы президенттің армияны реформалау туралы шешімін қолдайды

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
27 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен арнайы кеңес өткізіп, әскердегі жағдайға баға берді. Президент министрліктің жұмысына жан-жақты тексеру жүргізуді және он күн ішінде армияны реформалау жоспарын әзірлеуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет қабылдап жатқан шараларға қоғамның көзқарасын анықтау үшін "Демократия институты" ғылыми-зерттеу қауымдастығы 28–29 қыркүйекте сауалнама жүргізді.

Сауалнама нәтижесі армияның қазіргі жағдайы мен болашағы көпшілік назарында екенін көрсетті. Қатысушылардың 85,2%-ы Президенттің Қорғаныс министрлігін кешенді тексеру туралы шешімін толық немесе ішінара қолдайды.

Қарулы Күштерді реформалау туралы шешімге де осындай көзқарас қалыптасқан. Мемлекет басшысының бұл шешімін оң бағалағандардың үлесі де жоғары – 85,7%.

Сауалнамаға қатысушылар армияда қандай өзгерістер қажет екенін де айтты. Бұл сұраққа бірнеше жауап таңдауға мүмкіндік берілді. Ең көп аталған ұсыныс – Қорғаныс министрлігінің ашықтығы мен есептілігін арттыру (47,4%). Бұдан кейін командалық құрамды жаңарту және оның кәсіби деңгейін көтеру (34,3%), сондай-ақ қорғаныс саласындағы жемқорлыққа қарсы күресті күшейту (29,4%) тұр.

Әскери қызметтің күнделікті жағдайына қатысты мәселелер де назардан тыс қалған жоқ. Сауалнамаға қатысушылардың 25,3%-ы олардың қауіпсіздігі мен әлеуметтік жағдайын жақсартуды маңызды деп санайды. Қару-жарақ пен әскери техниканы жаңартуды 20,7%, жаңа технологияларды, оның ішінде цифрлық шешімдерді енгізуді 20,4%, ал жауынгерлік даярлық пен оқу-жаттығу деңгейін көтеруді 19,2% атаған.

Сауалнама нәтижесі қоғамның армияда жан-жақты өзгеріс күтетінін көрсетеді. Елдің қорғаныс қабілетін нығайтумен қатар, жұрт әскери қызметтің күнделікті ұйымдастырылуы да жақсарғанын қалайды.

Президент бастамаларын қолдаудың жоғары деңгейі реформаның нәтижесіне қатысты нақты талаптармен ұштасып отыр. Халық реформаны армияның әскери-техникалық әлеуеті қаншалықты артқанымен ғана емес, әскери қызметтің жағдайы мен қауіпсіздігі қалай өзгергенімен де бағалайды.

Сауалнаманы "Демократия институты" ғылыми-зерттеу қауымдастығы 2026 жылғы 28-29 қыркүйекте онлайн-сауалнама (CAWI) әдісімен жүргізді. Зерттеуге 17 облыс пен республикалық маңызы бар үш қала – Астана, Алматы және Шымкенттен 18 жастан асқан 1012 респондент қатысты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Кеңес, Ақорда, Тоқаев, қорғаныс министрі, міндеттер, реформа
18:14, 27 қыркүйек 2026
Әскерді реформалау жөнінде жоспар әзірлеу: Тоқаев қорғаныс министріне кезек күттірмейтін міндеттер жүктеді
Ал 2025 жылдың 21 шілдесінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл жағдайға реакциясы белгілі болды. Тоқаев Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдыға оңтүстік астанадағы тәрбиеленушілерінің оқу үдерісін жалғастыру үшін балалар үйін жөндеуден өткізуді, сондай-ақ бұл нысанды қала балансына алуды тапсырды. Бұл әрекеттің күші жойылып, қызметтік тергеу тағайындалды.
15:09, 22 шілде 2025
Бағанашыл балалар үйіндегі жағдай: Алматыда президенттің реакциясынан кейін тергеу басталды
Айдос Мырзахметов 2026 жылғы 27 қыркүйекте ҚР қорғаныс министрі болып тағайындалды. Қорғаныс ведомствосының басшылығындағы кадрлық өзгерістер Маңғыстау облысында, Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде 14 әскери қызметші қаза тапқаннан кейін болды. Бұған дейін министрлікті басқарған Дәурен Қосанов қызметінен босатылды.
16:50, 28 қыркүйек 2026
"Әр сарбаз өзін қауіпсіз сезінуі керек": жаңа қорғаныс министрі армияның басым міндеттерін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Шевченко
18:15, Бүгін
Казахстанцы Шевченко и Скатов обыграли узбекский дуэт во втором круге Азиады-2026
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Бүгін
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Бүгін
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: