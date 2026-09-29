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Қоғам

Қазақстандағы жерасты суы қанша жылға жетеді

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 16:00 Фото: freepik
Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстандағы жерасты суының қанша жылға жететінін қазіргі тұтыну көлеміне қарап есептеу дұрыс емес екенін түсіндірді. Жерасты суы жауын-шашын мен қар суы есебінен толығып отырады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл туралы министрліктің Жерасты сулары департаментінің директоры Жайық Ерікұлы 2026 жылғы 29 қыркүйекте Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте журналистердің сұрағына жауап берді.

"Қазіргі тұтыну деңгейіне қарап, бұл су қанша жылға жетеді деп айту дұрыс емес. Жерасты сулары жаңбыр мен еріген қар суы есебінен толығып отырады", – деді ол.

Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев министрлік жерасты суларын кешенді пайдалану және басқарудың 2027–2040 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасын әзірлегенін айтты. Қазір құжат мемлекеттік органдармен келісіліп жатыр. Тұжырымдаманы 2026 жылдың соңына дейін қабылдау жоспарланған.


"Бүгінде Қазақстанда жерасты суларының 4803 кен орны мен учаскесі барланған. Олардың бекітілген пайдалануға жарамды қоры тәулігіне 43,2 млн текше метрді құрайды. Ал жерасты суларының болжамды ресурстарының жалпы көлемі тәулігіне 176,1 млн текше метр. Бұл барланған пайдалануға жарамды қордан төрт еседен астам көп", – деді вице-министр.

Бұған дейін 2026 жылғы 1 қазаннан бастап Алматыда суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің жаңа тарифтері күшіне енетіні хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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