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Қоғам

Тоқаев "Бавария" ойыншыларының қолы қойылған жейдені сыйға алды

Зёдер Тоқаевқа &quot;Бавария&quot; ойыншыларының қолы қойылған жейдені сыйға тартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 20:02 Сурет: akorda.kz
Маркус Зёдер Қасым-Жомарт Тоқаевқа мюнхендік "Бавария" ойыншыларының қолы қойылған жейдені сыйға тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 30 қыркүйекте хабарлады.

Еске салайық, мұның алдында Қазақстан Президенті Бавария Премьер-министрі Маркус Зёдермен кездесу өткізгенін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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