Теміртауда мас күйінде көлік жүргізген ер адам 20 тәулікке қамалды
Теміртау қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызметкерлері рейдтік іс-шаралар барысында Абай көшесінде жол қозғалысы ережесін бұзған Mercedes автокөлігін тоқтатқан. Көлік тізгінінде болған 37 жастағы қала тұрғынынан алкогольдің өткір иісі сезілген.
Медициналық сараптама оның көлікті мас күйінде басқарғанын растады. Тексеру барысында жүргізушінің көлік құралын басқару құқығы жоқ екені де анықталды. Осыған байланысты оған қатысты әкімшілік іс қозғалып, сот шешімімен 20 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды.
Теміртау қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі Әсет Бұланбанбаевтың айтуынша, мас күйінде көлік басқарудың алдын алу мақсатында қала аумағында тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар жүргізіледі.
"Мас күйінде көлік басқару – жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін өрескел құқық бұзушылық. Полиция бұл бағыттағы бақылауды күшейтіп, алдын алу жұмыстарын тұрақты түрде жүргізіп келеді. Жыл басынан бері жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 68 мас жүргізуші анықталды", – деді Әсет Бұланбанбаев.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік басқару кезінде жауапкершілікті бірінші орынға қоюға шақырады. Алкоголь ішкен жағдайда көлік тізгініне отырмай, қауіпсіз балама таңдаған жөн. Өз өміріңізбен қатар, жолдағы басқа адамдардың қауіпсіздігі де жүргізушінің жауапкершілігіне байланысты.