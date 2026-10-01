#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Қоғам

Теміртауда мас күйінде көлік жүргізген ер адам 20 тәулікке қамалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 09:13 Фото: Zakon.kz
Теміртауда көлік жүргізу құқығы жоқ 37 жастағы ер адам мас күйінде рөлге отырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, сот қаулысымен 20 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Теміртау қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызметкерлері рейдтік іс-шаралар барысында Абай көшесінде жол қозғалысы ережесін бұзған Mercedes автокөлігін тоқтатқан. Көлік тізгінінде болған 37 жастағы қала тұрғынынан алкогольдің өткір иісі сезілген.

Медициналық сараптама оның көлікті мас күйінде басқарғанын растады. Тексеру барысында жүргізушінің көлік құралын басқару құқығы жоқ екені де анықталды. Осыған байланысты оған қатысты әкімшілік іс қозғалып, сот шешімімен 20 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды.

Теміртау қалалық полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі Әсет Бұланбанбаевтың айтуынша, мас күйінде көлік басқарудың алдын алу мақсатында қала аумағында тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар жүргізіледі.

"Мас күйінде көлік басқару – жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін өрескел құқық бұзушылық. Полиция бұл бағыттағы бақылауды күшейтіп, алдын алу жұмыстарын тұрақты түрде жүргізіп келеді. Жыл басынан бері жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 68 мас жүргізуші анықталды", – деді Әсет Бұланбанбаев.

Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік басқару кезінде жауапкершілікті бірінші орынға қоюға шақырады. Алкоголь ішкен жағдайда көлік тізгініне отырмай, қауіпсіз балама таңдаған жөн. Өз өміріңізбен қатар, жолдағы басқа адамдардың қауіпсіздігі де жүргізушінің жауапкершілігіне байланысты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
13:28, 02 сәуір 2026
Рөлдегі жауапсыздық: Қарағандыда мас жүргізуші 20 тәулікке қамалды
Ақмола облысында әкім орынбасары мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынды
19:24, 12 ақпан 2024
Ақмола облысында әкім орынбасары мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынды
Қызылорда облысында мас күйде көлік басқарған тұрғын әкімшілік қамауға алынды
18:52, 20 тамыз 2024
Қызылорда облысында мас күйде көлік басқарған тұрғын әкімшілік қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанка Екатерина Таранцева добыла бронзовую медаль на Азиаде по гребному слалому
10:28, Бүгін
Казахстанка Екатерина Таранцева добыла бронзовую медаль на Азиаде по гребному слалому
Жибек Кулумбетова на пляжных играх
10:23, Бүгін
Джитсер Жибек Кулумбетова уступила в полуфинале и оспорит "бронзу" Азиады в Японии
Дана Абдирова дзюдо
10:19, Бүгін
Казахстанская дзюдоистка Дана Абдирова вышла в схватку за "бронзу" Азиатских игр
Шанс на ТОП-3 сохраняется
10:14, Бүгін
Казахстанский борец Ислам Евлоев получил шанс войти в ТОП-3 Азиады после проигрыша
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: