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Қоғам

Мемлекеттік архивтерге "Ұлттық" мәртебесін беру: Тоқаев қағидаларға өзгерістер енгізді

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 12:17 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 қыркүйектегі жарлыққа қол қойып, мемлекеттік архивтерге "Ұлттық" мәртебесін беру қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, республикалық мемлекеттік архивтердің, сондай-ақ астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының басшылары "Ұлттық" мәртебесін беру туралы өтінішхатты архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласына басшылық жасайтын уәкілетті органға ұсынады.

Уәкілетті орган өтінішхат пен оған қоса берілген құжаттар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тиісті республикалық мемлекеттік архивке немесе астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына өтінішхаттың қарауға қабылданғаны туралы хабарлама жібереді.

Дұрыс емес мәліметтер ұсынылған немесе құжаттар толық тапсырылмаған жағдайда өтінішхат қарауға қабылданбайды. Ол келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде қараудан бас тарту себебі көрсетіліп, тиісті республикалық мемлекеттік архивке немесе астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына қайтарылады.

Жарлық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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