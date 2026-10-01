Астанада автоматтандырылған жүйелер арқылы жол қозғалысын басқарудың жаңа қағидалары қабылданды
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізудің мақсаты – Астана тұрғындары үшін көлік қатынасының қолжетімділігін қамтамасыз ету. Бұл көшелер мен жолдар желісінің өткізу қабілетін арттыруды, жол апаттарын азайтуды және қоғамдық көлік жұмысының тиімділігін көтеруді қамтиды.
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің міндеттері:
- көлік жүйесін пайдалану тиімділігін арттыру;
- көлік ағындарының өткізу қабілетін арттыру;
- әртүрлі көлік түрлерін пайдалануға байланысты жолдағы кідірістерді азайту;
- жол жүрудің ыңғайлылығы мен жайлылығын арттыру;
- қоғамдық көліктің қолжетімділігін арттыру;
- жоспарланған жол учаскесінен өту уақытының тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- жол қозғалысына қатысушылардың жалпы және жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін арттыру;
- жол-көлік оқиғаларының санын азайту.
Қағидаларға сәйкес, жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізуді және пайдалануды басқарушы компания жүзеге асырады.
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізуге қойылатын талаптар
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу мынадай кезеңдерден тұрады:
- техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу;
- жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;
- құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу;
- сынақтан өткізу;
- жол қозғалысын басқару жүйесін пайдалануға беру.
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және енгізу туралы шешім қабылданғанға дейін басқарушы компания мынадай бастапқы деректерді жүйелі түрде зерттеуге тиіс:
- көшелер мен жолдар желісінің паспорты;
- көшелер мен жолдар желісін құру және реконструкциялау жоспары;
- көлік түрлері мен көлік құралдарының типтері бойынша қозғалыс қарқындылығы мен жылдамдығы туралы алдын ала деректер;
- жолаушылар тасымалының жоспарлы схемасы және жолаушылар ағынының статистикасы;
- қозғалыс қиындайтын және жол-көлік оқиғалары жиі болатын орындар бойынша статистика;
- зияткерлік көлік жүйесі енгізілетін аумақтың топологиялық картасы;
- көшелер мен жолдар желісіндегі көлік ағындарының қарқындылығы, жылдамдығы және көлік құралдарының типтері бойынша бөлінуі;
- таңертеңгі, кешкі және маусымдық (саяжай маусымындағы) ең жоғары жүктемелер;
- көшелер мен жолдар желісі учаскелерінің өткізу қабілетіне сұраныс схемасы.
Құжатта зияткерлік көлік жүйесінің орталық және перифериялық жабдықтарын күтіп ұстау, пайдалану, ағымдағы және жоспарлы жөндеу өндіруші зауыттардың нұсқаулықтарына сәйкес қамтамасыз етілуге тиіс екені атап өтілген.
Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелері нысандарын ұзақ мерзім пайдалану үшін олардың бүкіл пайдалану кезеңінде үздіксіз әрі жарамды жұмыс істеуі қамтамасыз етілуге тиіс.
Орталық және перифериялық жабдықтарды ағымдағы және жоспарлы жөндеуді басқарушы компания жүзеге асырады.
Қаулы 2026 жылғы 22 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сонымен қатар бұрын қолданыста болған қағидалардың күші жойылады.