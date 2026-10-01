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Қоғам

Алматыда екпіні күшті жел соғып, қар жауады

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 19:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы төтенше жағдайлар департаменті 2026 жылғы 2 қазан, жұма күні ауа райы күрт нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, қалада оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар Алматыда өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.

Сондай-ақ Іле Алатауының таулы аймақтарында, соның ішінде Медеу және Бостандық аудандарының аумағында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады.

Түнде кей жерлерде жауын-шашын мол түседі.

Бұдан бөлек, таулы аймақтарда оңтүстік-батыс желі күшейіп, оның екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.

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Айдос Қали
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