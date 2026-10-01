Алматыда екпіні күшті жел соғып, қар жауады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы төтенше жағдайлар департаменті 2026 жылғы 2 қазан, жұма күні ауа райы күрт нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың мәліметінше, қалада оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар Алматыда өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Сондай-ақ Іле Алатауының таулы аймақтарында, соның ішінде Медеу және Бостандық аудандарының аумағында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады.
Түнде кей жерлерде жауын-шашын мол түседі.
Бұдан бөлек, таулы аймақтарда оңтүстік-батыс желі күшейіп, оның екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.
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