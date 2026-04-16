Қоғам

Алматыда қар мен бұршақ жауады: синоптиктер қауіпті ауа райын болжады

2026 жылғы 17 сәуір, жұма күні Алматыда ауа райы күрт нашарлайды. Қалада нөсер жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі, ал таулы аймақтарда қар жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 17 сәуір, жұма күні Алматыда ауа райы күрт нашарлайды. Қалада нөсер жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі, ал таулы аймақтарда қар жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 16 сәуірде Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаменті дауылды ескертуге сілтеме жасап мәлім етті.

Ведомство мәліметінше:

"17 сәуірде Алматыда ара-тұра қатты жаңбыр мен найзағай күтіледі, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Жел солтүстік-батыстан соғады, екпіні 15–20 м/с", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ мегаполистің таулы аймақтарында қар жаууы мүмкін екені айтылды.

"Іле Алатауының таулы аудандарында, соның ішінде Медеу және Бостандық аудандарының таулы бөліктерінде 17 сәуірде қатты жауын-шашын күтіледі: жаңбыр, қар, найзағай. Күндіз бұршақ пен қатты жел болуы мүмкін. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысып соғады. Жел екпіні 17–22 м/с, түнде кей жерлерде 23–28 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін", – деді ТЖД баспасөз қызметі.

Қолайсыз ауа райына байланысты тұрғындар мен қала қонақтарына тауға шығуды кейінге қалдыру ұсынылады.

Қатты жел кезінде көліктерді ағаштардың астына қоймауға кеңес беріледі.

Дауылды жел кезінде ТЖД келесі сақтық шараларын ұсынады:

  • мүмкіндігінше үйден шықпау, ғимарат ішінде болу;
  • үйде болсаңыз, терезе мен есіктерді мықтап жабу;
  • аула мен балкондардағы ұшып кетуі мүмкін заттарды жинау;
  • сыртта болсаңыз, жақын маңдағы ғимаратқа (подъезд немесе дүкен) паналау;
  • жарнама қалқандарының, ағаштардың, құрылыс нысандарының жанына тұрмау;
  • электр сымдарының астында тұрмау және үзік сымдарға жақындамау.

Айта кетейік, бұған дейін Алматыда қолайсыз ауа райына байланысты коммуналдық қызметтер күшейтілген режимге көшірілген болатын.

