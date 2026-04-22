Қазақстанда ауа райы құбылады: нөсер жаңбыр мен +32°С ыстық күтіледі
Қазақстанда 23–25 сәуір аралығында ауа райы күрт құбылып, нөсер жаңбыр мен аптап ыстық алмасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, Мәскеу маңынан келген циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар ел аумағында тұрақсыз ауа райын қалыптастырады. Синоптиктер найзағайлы жаңбыр, кей жерлерде қатты нөсер, бұршақ пен дауыл күтілетінін ескертті. Сондай-ақ жел күшейіп, түнгі және таңғы уақытта тұман түсуі мүмкін.
Алдағы күндері батыс және солтүстік-батыс өңірлерде ауа температурасы төмендейді:
- батыста +7…+18°С,
- солтүстік-батыста +10…+20°С.
Ал елдің қалған бөлігінде керісінше, жылыну байқалады:
- солтүстікте +18…+27°С,
- орталықта +22…+30°С,
- шығыста +20…+28°С, таулы аймақтарда +10…+15°С,
- оңтүстікте +27…+32°С, таулы өңірлерде +22°С шамасында,
- оңтүстік-шығыста +20…+30°С, тауда +10…+15°С.
Бұған дейін синоптиктер 22 сәуірге 10 өңірде дауылды ескерту жарияланғанын хабарлаған еді.
