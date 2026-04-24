#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Қоғам

Қазгидромет: елде ауа райы күрт құбылады

24.04.2026 16:55 Фото: unsplash
Қазгидромет мамандарының болжамына сәйкес, 2026 жылғы 25–27 сәуір аралығында Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы құбылмалы болады: аптап ыстық пен жаңбыр, найзағай қатар жүреді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

25 сәуірде күндіз ауа температурасы +24…+26°С-қа дейін көтеріледі, кешке қарай жаңбыр жауады.

26 сәуірде жаңбыр, найзағай, кей жерлерде бұршақ пен дауыл күтіледі, ауа температурасы +13…+15°С-қа дейін төмендейді.

27 сәуірде жауын-шашынсыз, салқындау ауа райы сақталады.

Алматы

25 сәуірде жауын-шашынсыз, ауа температурасы +22…+24°С болады.

26–27 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі, күндіз +18…+26°С аралығында өзгереді.

Шымкент

Оңтүстікте ауа райы жылы болады. 26 сәуірде температура +28…+30°С-қа дейін жетеді.

Ал 25 және 27 сәуірде күн ашық, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Метеорологтардың айтуынша, алдағы күндері ел аумағында ауа райының күрт өзгеруі байқалып, күн жылуы мен найзағайлы жаңбыр алмасып отырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: