Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: кей өңірде +32°С-қа дейін ыстық болады
Қазгидромет мамандарының болжамына сәйкес, 2026 жылғы 5–7 мамыр аралығында Қазақстанның үш ірі қаласында ауа райы әртүрлі сипатта болады.
Алматы
Алматы қаласында алдағы күндері жауын-шашынсыз, жылы әрі біртіндеп ыситын ауа райы күтіледі.
5 мамыр: +22…+24°С
6 мамыр: +25…+27°С
7 мамыр: +27…+29°С
Астана
Астана қаласында ауа райы құбылмалы болады, жаңбыр мен найзағай күтіледі:
5 мамыр: +25…+27°С, күндіз жаңбыр, найзағай
6 мамыр: +23…+25°С, түнде жаңбыр
7 мамыр: +25…+27°С, жауын-шашынсыз
Жел екпіні кей күндері күшеюі мүмкін.
Шымкент
Шымкент қаласында күн райы ашық әрі ыстық:
5 мамыр: +25…+27°С
6 мамыр: +28…+30°С
7 мамыр: +30…+32°С
Жауын-шашын күтілмейді.
Синоптиктердің айтуынша, оңтүстік өңірлерде ауа температурасы айтарлықтай жоғарылап, кей жерлерде +36°С-қа дейін жетуі мүмкін.
