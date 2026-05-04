Қоғам

Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: кей өңірде +32°С-қа дейін ыстық болады

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазгидромет мамандарының болжамына сәйкес, 2026 жылғы 5–7 мамыр аралығында Қазақстанның үш ірі қаласында ауа райы әртүрлі сипатта болады.

Алматы

Алматы қаласында алдағы күндері жауын-шашынсыз, жылы әрі біртіндеп ыситын ауа райы күтіледі.

5 мамыр: +22…+24°С

6 мамыр: +25…+27°С

7 мамыр: +27…+29°С

Астана

Астана қаласында ауа райы құбылмалы болады, жаңбыр мен найзағай күтіледі:

5 мамыр: +25…+27°С, күндіз жаңбыр, найзағай

6 мамыр: +23…+25°С, түнде жаңбыр

7 мамыр: +25…+27°С, жауын-шашынсыз

Жел екпіні кей күндері күшеюі мүмкін.

Шымкент

Шымкент қаласында күн райы ашық әрі ыстық:

5 мамыр: +25…+27°С

6 мамыр: +28…+30°С

7 мамыр: +30…+32°С

Жауын-шашын күтілмейді.

Синоптиктердің айтуынша, оңтүстік өңірлерде ауа температурасы айтарлықтай жоғарылап, кей жерлерде +36°С-қа дейін жетуі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
