Ақтөбе су қоймасынан өлі шағалалар табылып, су сынамасы алынды
1 қазанда "Диапазон" газеті жазғандай, әлеуметтік желілерде тараған видео көпшіліктің назарын аударған. Кадрларда қыздар демалыс базаларының біріне жақын маңдағы жағалаудан өлі құстар мен ірі балықты көрсеткен.
Шағалалардың бірі суда жатып, ұша алмай қалған. Оны таяқтардың көмегімен жағаға шығарғанымен, құс қанатын қағып, ұша алмаған.
Бұл жағдай қала тұрғындарының арасында түрлі пікір туғызып, су қоймасының экологиялық жағдайына қатысты алаңдаушылық пайда болды. Оқиғаның себебін анықтау үшін жергілікті жерге экологтар, балық инспекциясының мамандары, орманшылар мен ветеринарлар барды.
"Экология департаменті зертханасының инспекторлары балық инспекциясы, орманшылар және ветеринарлармен бірлесіп, оқиға орнына барып, су сынамаларын алды. Әр маман өз құзыреті шегінде талдау жүргізді. Оқиға орнынан төрт шағаланың және бір балықтың өлексесі табылды. Құстардың кейбірінің өлекселері кеуіп, қаңқа қалдықтары қалған. Яғни олар кеше ғана өлмеген. Құстар мен балықтардың жаппай қырылғаны анықталған жоқ. Су қоймасының жоғары және төменгі бөлігінен, сондай-ақ құс фабрикасының маңынан үш нүктеден су сынамасы алынды. Нәтижесі бірнеше күннен кейін дайын болады. Қосымша ақпарат береміз", – деді Ақтөбе облысы экология департаменті басшысының орынбасары Талап Уснадин.
Мамандар әзірге асығыс қорытынды жасамай, зертханалық зерттеулердің ресми нәтижесін күтуді ұсынады.
"Белгілі бір аумақтағы құстардың өлекселерінің санын есептеу керек. Содан кейін ғана болжам жасауға болады. Құстар мен жануарлардың табиғи өлімі үнемі болады: ауру, паразиттер, үсіп қалу немесе жыртқыштардың шабуылы себеп болуы мүмкін. Мысалы, шағалалар колония болып тіршілік ететіндіктен, инфекция жаппай қырылуға әкелуі ықтимал. Сонымен қатар ластанудан болған улануды да жоққа шығаруға болмайды. Экологтардың зерттеу нәтижелерінсіз, тек видеоға қарап қандай да бір тұжырым жасау мүмкін емес", – деп түсіндірді орнитолог, жануарлар дүниесін мониторингілеу жөніндегі маман Бахтияр Тайкенов.
Бұған дейін Каспий теңізінің жағалауына шығып қалған бекіре балығы қазақстандықтарды таңғалдырған еді.