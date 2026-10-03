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Қоғам

3 қазанда доллар қаншадан саудаланып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 3 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 447,73 теңге;
  • еуро – 502,98 теңге;
  • рубль – 5,35 теңге;
  • Қытай юані – 66,78 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 502 теңге, сату – 512 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,34 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

сатып алу – 449,94 теңге, сату – 452,29 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу – 503,88 теңге, сату – 508,68 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу – 5,08 теңге, сату – 5,21 теңге.

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Айдос Қали
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