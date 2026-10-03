3 қазанда доллар қаншадан саудаланып жатыр
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 3 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 447,73 теңге;
- еуро – 502,98 теңге;
- рубль – 5,35 теңге;
- Қытай юані – 66,78 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау орындарындағы валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 502 теңге, сату – 512 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,34 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
сатып алу – 449,94 теңге, сату – 452,29 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 503,88 теңге, сату – 508,68 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 5,08 теңге, сату – 5,21 теңге.
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