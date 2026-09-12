12 қыркүйектегі валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 12 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 450,97 теңге;
- еуро – 523,09 теңге;
- рубль – 5,33 теңге;
- юань – 67,24 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 448 теңге, сату – 455 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 520 теңге, сату – 530 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,07 теңге, сату – 5,28 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 450,62 теңге, сату – 452,63 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 522,22 теңге, сату – 527,4 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,25 теңге.
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