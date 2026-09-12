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Қоғам

12 қыркүйектегі валюта бағамы қандай

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро және рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 12 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 450,97 теңге;
  • еуро – 523,09 теңге;
  • рубль – 5,33 теңге;
  • юань – 67,24 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 448 теңге, сату – 455 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 520 теңге, сату – 530 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,07 теңге, сату – 5,28 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 450,62 теңге, сату – 452,63 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 522,22 теңге, сату – 527,4 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,14 теңге, сату – 5,25 теңге.

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Айдос Қали
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