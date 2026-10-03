Тоқаев Қорғаныс министрлігіндегі үш басшыны қызметінен босатты
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мемлекет басшысының өкімдерімен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінде бірқатар кадрлық өзгеріс жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда:
- Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы қызметінен босатылды;
- Алмаз Дженишевич Джумакеев Қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен босатылды;
- Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды.
Тиісті өкімдерге Мемлекет басшысы қол қойды.
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