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Қоғам

Тоқаев Қорғаныс министрлігіндегі үш басшыны қызметінен босатты

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 14:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мемлекет басшысының өкімдерімен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінде бірқатар кадрлық өзгеріс жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда:

  • Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы қызметінен босатылды;
  • Алмаз Дженишевич Джумакеев Қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен босатылды;
  • Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды.

Тиісті өкімдерге Мемлекет басшысы қол қойды.

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Айдос Қали
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