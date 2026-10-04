Бүгін еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 4 қазанда еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"4 қазанда Алматы қаласында, түнде Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін синоптиктер 4 қазанда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялап, кей жерлерде жауын-шашын түсіп, көктайғақ болатынын ескерткен болатын.
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